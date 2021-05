Actualidade

O presidente do instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, considerou que a quebra na ajuda ao desenvolvimento de Portugal em 2020 resultou, em larga medida, do pagamento antecipado em 2019 de contribuições para as organizações multilaterais.

"Tem a ver o ano horrível que passámos em 2020 que, transversal como foi, também afetou a cooperação, mas tem a ver com o facto de ter havido pagamentos antecipados do Ministério das Finanças em 2019 por disponibilidade orçamental que não aconteceram em 2020", disse João Ribeiro de Almeida, acrescentando que, num país pequeno como Portugal, tem imediatamente impacto nos valores da ajuda.

De acordo com dados preliminares divulgados em abril pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) de Portugal sofreu uma quebra de 10,6% no ano passado relativamente a 2019.