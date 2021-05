Actualidade

A 44.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) arranca em formato híbrido, entre apresentações 'online', via Internet, e presenciais, que vão do Porto à 'estreante' Viana do Castelo.

Depois de ter sido suspenso em 2020, devido à pandemia de covid-19, o FITEI, que decorre de 01 a 16 de maio, em Viana do Castelo, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viseu, apresenta-se com uma forte componente digital, com 14 espetáculos presenciais e 10 'online', entre os quais sete estreias absolutas e sete nacionais, além de um quadro de palestras e oficinas.

Viana recebe várias das estreias internacionais presenciais, que depois circulam até ao Porto, Gaia ou Matosinhos, onde se concentram produções nacionais e segundas apresentações, a que se soma um programa FITEI Digital, com algumas propostas gratuitas e outras mediante compra de bilhete.