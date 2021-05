Actualidade

Os cardiologistas reconhecem que os seus doentes estão a perder o medo e a regressar às consultas e apelam à confiança no sistema e nas vacinas e à importância de controlar os fatores de risco de doença cardiovascular.

Sublinhando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam em Portugal, voltam a lembrar que com a pandemia as consultas de acompanhamento atrasaram e que estão agora a aparecer doentes que deviam ser seguidos a cada seis meses, mas que há mais de um ano que não eram consultados.

"Ainda esta semana vi doentes que deviam ter consultas semestrais e há mais de um ano que não apareciam", contou à Lusa Vitor Gil, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, no dia em que arranca o Mês do Coração, que se assinala em maio.