O grupo Ibersol anunciou hoje que obteve um resultado líquido negativo de 55,3 milhões de euros no ano passado, menos 414% que o lucro de 17,6 milhões de euros de 2019, devido ao impacto da crise pandémica.

No relatório integrado de gestão enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa afirma que "os resultados do grupo Ibersol, foram severamente afetados no ano de 2020, pelos efeitos da pandemia".

Os resultados operacionais foram de 50,9 milhões de euros negativos em 2020, menos 254,7% que em 2019, (32,9 milhões de euros).