Praticamente sem trabalho desde abril do ano passado, a dj e produtora musical Eva Be decidiu aceitar a proposta de trabalho num centro de vacinação de Berlim, ao lado de outros colegas do setor cultural.

"No início da pandemia aproveitei um pouco o silêncio e o desconectar de tudo. Passei muito tempo em casa e dediquei-me bastante à família. Mas não fazia ideia de que a situação se iria arrastar de uma forma tão dramática", conta Eva Be à agência Lusa.

Berlim, considerada cidade de passagem obrigatória para os fãs da música eletrónica, viu os seus clubes fecharem logo no início do primeiro confinamento. Com muito poucas exceções, como o famoso Berghain, que se transformou em centro de exposições, os cerca de 200 espaços ainda não voltaram a abrir as portas.