Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje acreditar que Portugal está a viver uma "fase de viragem" no combate à pandemia de covid-19 e afasta cenários de crise política, incluindo na negociação do próximo Orçamento do Estado.

Em entrevista aos diários DN e JN e à rádio TSF, António Costa afirmou que o país está "claramente numa fase de viragem de página" e antecipou a possibilidade de a abertura do novo ano escolar, em setembro, ser o momento de "novo arranque geral da sociedade".

"Temos conseguido manter a pandemia controlada, não obstante já termos concluído as fases de desconfinamento; temos o processo de vacinação a ganhar uma tração crescente; e temos, por outro lado, também o plano de recuperação económica entregue em Bruxelas, e contamos que ele possa ser aprovado na presidência portuguesa", afirmou.