Covid-19

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) discordou hoje da decisão do Governo de cortar o apoio às micro e pequenas empresas do turismo, numa altura "tão delicada" devido à pandemia covid-19.

Em comunicado, a ALEP referiu que todo o setor do turismo foi "surpreendido" esta semana com um despacho que elimina a parcela de apoio a fundo perdido da linha do turismo de Portugal de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas.

Considerou a associação que, numa altura crítica, em que as pequenas e médias empresas do turismo "estão descapitalizadas, após mais de um ano de uma crise profunda, este corte é incompreensível".