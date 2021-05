Actualidade

"Beautiful world, where are you", o novo romance de Sally Rooney, que segue quatro jovens na Irlanda, a navegar entre o amor, a amizade e os seus medos quanto ao futuro, vai ser publicado em outubro em Portugal.

O terceiro romance da escritora irlandesa, que ganhou fama internacional com "Pessoas normais" e "Conversas entre amigos" será editado em Portugal pela Relógio d'Água, que divulgou a data de publicação prevista, no seu planeamento editorial.

O lançamento de "Beautiful world, where are you" já estava agendado para dia 7 de setembro no Reino Unido (pela editora britânica Faber) e nos Estados Unidos (pela Farrar, Straus and Giroux).