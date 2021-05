Actualidade

A companhia de teatro Mala Voadora apresenta, no seu espaço próprio, no Porto, na segunda e na terça-feira, o espetáculo "inFausto", um monólogo em que Jorge Andrade parte de uma peça anterior para refletir sobre realidade e ficção.

Inserido na programação do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), a decorrer até 16 de maio no Porto e noutras cidades nortenhas, "inFausto" é apresentado pelas 18:00 e 20:00 de segunda e terça-feira, dias 03 e 04 de maio.

Jorge Andrade trabalhou por cima de uma maquete de "Fausto", uma criação de 2018, para o 25.º aniversário do Centro Cultural de Belém (CCB), que o ator, encenador, cofundador e diretor artístico da companhia escreveu e dirigiu, e é sobre esse espetáculo, para 100 pessoas em palco, a maior parte figurantes, que se constrói esta estreia, com texto do brasileiro Alex Cassal.