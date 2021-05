Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas dez casos de covid-19, sendo nove em São Miguel e um nas Flores, a par de 31 recuperados e 13 internados nos hospitais, segundo a Autoridade de Saúde.

De acordo com o boletim diário, nas Flores o caso agora diagnosticado "refere-se a um viajante, residente no concelho das Lajes, com histórico de viagem ao exterior da região, tendo obtido resultado positivo na análise de rastreio ao sexto dia".

Na sequência das 1.676 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, em São Miguel, sete dos casos "resultam de transmissão comunitária e dois referem-se a viajantes, um não residente, com análise positiva no rastreio de décimo dia, e um residente, com análise positiva no rastreio para viagem inter-ilhas".