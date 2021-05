Actualidade

A comunidade intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC) lançou hoje um guia de percursos pedestres de quatro Grandes Rotas e 85 Pequenas Rotas e Percursos Interpretativos, distribuídos por 19 municípios, num total de 700 quilómetros (km) de trilhos.

"É a maior rede de percursos infraestruturada no país nos últimos anos", disse à agência Lusa Jorge Brito, secretário executivo da CIM/RC, notando que o guia hoje divulgado permite que "quer famílias com crianças pequenas, quer pessoas mais ativas que procuram percursos mais longos, tenham todo o leque de oferta disponível".

O guia abre com as quatro Grandes Rotas disponíveis, passíveis de serem cumpridas a pé ou de bicicleta: a do rio Mondego, "o maior rio português", 142 km de percurso linear entre os municípios de Oliveira do Hospital e Figueira da Foz, passando por Tábua, Penacova, Coimbra e Montemor-o-Velho.