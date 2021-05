F1/Portugal

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, disputada ao final da manhã no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Verstappen estabeleceu o melhor tempo realizado até ao momento nesta 18.ª edição do GP de Portugal, com o registo de 1.18,489 minutos, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 0,236 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 0,331 segundos do mais rápido.

Verstappen retirou 1,2 segundos ao melhor tempo de sexta-feira, realizado por Bottas (1.19,648 minutos).