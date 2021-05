1.º Maio

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), Alexandre Fernandes, afirmou hoje que o número de desempregados na região é superior a 30 mil e alertou que "milhares de postos de trabalho" estão ameaçados por "políticas desequilibradas".

"Estamos a assinalar este 1.º de Maio num momento de grande complexidade no país em geral e de modo particular na nossa região", disse o sindicalista, num comício organizado pela USAM, no Funchal, após uma marcha no centro da cidade em que participaram cerca de 150 pessoas.

Alexandre Fernandes disse que, na sequência da crise pandémica, os trabalhadores foram afetados por "respostas políticas desequilibradas" e por medidas que não garantem os postos de trabalho, nem a totalidade dos salários.