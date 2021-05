Actualidade

A proposta de alteração aos estatutos do PAN subscrita pela candidata a porta-voz prevê a constituição de um Conselho Disciplinar e uma Secretaria Nacional Permanente, bem como a abertura da Comissão Política Nacional às estruturas distritais e regionais.

Esta proposta de alteração aos estatutos que vigoram desde 2019, à qual a Lusa teve acesso, é subscrita também pelos candidatos que compõem a lista encabeçada por Inês Sousa Real à Comissão Política Nacional (CPN) e prevê a constituição de um Conselho Disciplinar, órgão "composto por três ou cinco membros" designados pela direção.

Se esta alteração aos estatutos for aprovada no VIII Congresso do partido, caberá ao Conselho Disciplinar "apreciar as queixas por alegadas infrações disciplinares, decorrentes de quaisquer violações aos deveres previstos nos estatutos do PAN e nos seus regulamentos, funcionando como instância de instrução e de exercício de competência disciplinar a nível nacional".