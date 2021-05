PRR

O presidente do CDS-PP acusou hoje o Governo de "falta de transparência" por não revelar as contrapartidas assumidas com Bruxelas para beneficiar de 16 mil milhões de euros a fundo perdido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Tudo isto é sinal da pouca transparência com que o Governo quis explicar ao país os objetivos propostos no PRR", disse Francisco Rodrigues dos Santos, durante uma visita ao mercado do Montijo para assinalar o Dia do Trabalhador.

"Eu recordo que o CDS propôs que o PRR fosse votado e discutido no Parlamento. E o Governo foi obrigado a fazer uma consulta pública por Bruxelas, a contragosto, porque reservou e fechou na sua gaveta a necessidade de explicar ao país quais são estes instrumentos e quais são as obrigações que Bruxelas impõe a Portugal para libertar essas mesmas verbas", acrescentou.