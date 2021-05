Covid-19

A Hungria diminuiu hoje algumas restrições relativas à covid-19 para portadores de cartões de imunidade emitidos pelo governo, a última de uma série de medidas de reabertura que se seguiram à campanha de vacinação.

A partir de hoje, os indivíduos com os cartões de identificação podem entrar em refeitórios internos, hotéis, teatros, cinemas, spas, academias, bibliotecas, museus e outros locais recreativos. O horário comercial foi estendido até às 23:00 e o toque de recolher noturno em vigor desde novembro agora começará mais tarde, à meia-noite.

As pessoas que receberam pelo menos uma dose de vacina e as que recuperaram da covid-19 são elegíveis para os cartões de imunidade húngaros, que devem ser apresentados nos estabelecimentos antes da entrada. As empresas podem receber multas pesadas se permitirem a entrada de não portadores de cartão.