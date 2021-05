1.º Maio

O PS cumpriu hoje a tradição de fazer um "cumprimento institucional" à CGTP antes da manifestação do Dia do Trabalhador, em Lisboa, para "homenagear os trabalhadores e trabalhadores" e sublinhar a importância do "diálogo social".

Este ano coube ao secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, dar esse cumprimento, uma hora antes de começar a manifestação da CGTP, numa rua paralela à avenida Almirante Reis, acompanhado pelo socialista Fernando Gomes, dirigente da central sindical, e por Susana Ramos, secretária nacional do PS para o Trabalho.