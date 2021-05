1.º Maio

Paris, 01 mai 2021 (Lusa) -- Paris saiu hoje à rua para celebrar o Dia do Trabalhador, com muitas reivindicações ligadas à crise sanitária, mas os populares foram surpreendidos com um aparato policial que terminou em violência e confrontos com as autoridades.

"É uma manifestação de polícias ou do povo?", gritou um manifestante, quando os confrontos começaram entre as forças de ordem e os milhares de parisienses que acorreram à manifestação que aconteceu hoje na capital francesa.

Pelo menos 2.000 polícias de choque e militares foram destacados para este protesto, com mais cerca de 3.000 efetivos que se foram colocando entre a Praça da República e ao longo da Boulevard Voltaire para garantir a segurança do evento, a primeira grande manifestação em Paris depois do início da pandemia da covid-19.