Actualidade

Dois dos pescadores angolanos desaparecidos desde 23 de janeiro no rio Zaire, em Angola. foram resgatados no mar de São Tomé por pescadores do arquipélago, indicou hoje a Capitania dos Portos.

"Dois pescadores saíram para atividades de pesca desde janeiro, por infelicidade o motor caiu na água, não conseguiram voltar, ficaram todo esse tempo no mar e só agora foram encontrados pelos pescadores são-tomenses", disse aos jornalistas Maikel Madre de Deus, Segundo-Tenente da Capitania dos Portos.

Foram três meses e 15 dias "à deriva, lutando pela vida", explicou o militar.