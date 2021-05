Actualidade

Cerca de 3,2 milhões de declarações de IRS, mais de metade do total (54%), já foram entregues, no primeiro mês da campanha, havendo 651.446 agregados familiares com reembolso já processado, segundo o Ministério das Finanças.

De acordo com os dados estatísticos do Ministério das Finanças, até dia 30 de abril, a Autoridade Tributaria liquidou 1.1179.358 declarações de IRS, entre as quais se incluem 651.446 com ordem de pagamento de reembolsos no valor de 526 milhões de euros.

A conjugação destes dados indica que o reembolso médio pago ronda atualmente os 807 euros.