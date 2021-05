Estoril Open

O tenista espanhol Albert Ramos-Vinolas derrotou hoje o compatriota Alejandro Davidovich Fokina e qualificou-se para a final do Estoril Open, que se disputa domingo no Clube de Ténis do Estoril.

Numa meia-final 100% por cento espanhola, o catalão, de 33 anos, que ocupa o 46.º lugar no 'ranking' ATP, superou o jovem adversário, de 21 anos e 48.º colocado mundial, em dois 'sets', com os parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 16 minutos.

Na discussão pelo título, Albert Ramos-Vinolas vai medir forças com o britânico Cameron Norrie (50.º ATP), que bateu na primeira meia-final do dia o croata Marin Cilic, por 7-6 (7-5) e 7-5, ao fim de uma hora e 58 minutos.