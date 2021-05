Covid-19

Angola registou 163 novas infeções, quatro mortes e 37 recuperações, nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, do total de casos positivos, foram registados 132 na província de Luanda, capital do país, 19 na Huíla, oito em Cabinda, três no Uíje e um em Benguela, com idades compreendidas entre os dois meses e os 83 anos, 98 do sexo masculino e 65 do sexo feminino.

No período em referência, as mortes foram reportadas em Luanda (2) e Huíla (2), todos cidadãos nacionais, com idades entre os 25 e 68 anos, tendo as recuperações sido notificadas em Luanda, em doentes entre os dois aos 57 anos.