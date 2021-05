1.º Maio

A secretária-geral da CGTP-IN afirmou hoje, na concentração do 1.º de Maio em Lisboa, que a pandemia da covid-19 "agravou muitos dos problemas" dos trabalhadores e que "a resposta do Governo" tem sido "desequilibrada", pedindo o combate à exploração laboral.

"Hoje, em 28 localidades de norte a sul do país, nos Açores e na Madeira, os trabalhadores estão a lutar pelos direitos e a dizer não à exploração", disse a dirigente sindical Isabel Camarinha, na intervenção dirigida aos milhares de manifestantes que ocuparam o relvado da Alameda Afonso Henriques, em Lisboa.

No âmbito da manifestação do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador, a secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) lembrou as celebrações de há um ano, que ocorreram também num contexto da pandemia, em que "tentaram apresentar os que estavam na luta na rua como privilegiados", concluindo que "o tempo veio comprovar que o surto da covid expôs e agravou muitos dos problemas".