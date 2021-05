Actualidade

Um avião A330 da TAP ficou hoje retido no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, Guiné-Bissau, depois de embater com a ponta da asa num poste de iluminação quando manobrava para estacionar, disse à Lusa fonte aeroportuária.

Segundo o porta-voz da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), o avião tinha aterrado em Bissau com 232 passageiros a bordo e encontrava-se a fazer "as manobras de parqueamento" quando "embateu com a ponta da asa num poste de iluminação".

"Os 232 passageiros que se encontravam a bordo desembarcaram de forma tranquila e a sua segurança nunca esteve em causa", referiu André de Serpa Soares, em resposta a perguntas da Lusa, acrescentando que "as causas serão devidamente apuradas".