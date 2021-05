Actualidade

As buscas pelo pescador que desapareceu na noite passada junto à Cala das Barcas, no rio Tejo, vão ser interrompidas hoje ao pôr do sol e retomadas no domingo de manhã, informou a Autoridade Marítima Nacional.

"As buscas ainda continuam, mas vão ser interrompidas ao pôr do sol", disse fonte do comando local de Lisboa da Autoridade Marítima, acrescentando que serão retomadas "amanhã [no domingo] de manhã".

O pescador, de 39 anos, desapareceu após cair à água de um barco de pesca local, tendo o alerta sido recebido pelas autoridades cerca das 22:30 de sexta-feira, através do mestre da embarcação.