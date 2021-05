Covid-19

O Presidente da República considerou hoje ser "muito importante" ir para além das cerca de 79 mil doses de vacinas administradas na região, por via do envio de mais, tal como reivindicado pelo presidente do Governo dos Açores.

"É muito importante, eu ouvi a mensagem, já tinha ouvido do senhor presidente do Governo Regional e ouvi-a apoiada por todas as bancadas, como é importante ir para além das 79 mil [doses] que já existem, aumentando o número de vacinados", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas, à sua chegada a Ponta Delgada, no âmbito da sua visita relâmpago aos Açores, quando questionado sobre iria bater-se por uma discriminação positiva no envio de vacinas para os Açores.