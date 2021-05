1.º Maio

Alguns milhares de pessoas, desde reformados insatisfeitos com as pensões a jovens à espera de integrar o mercado de trabalho, participaram hoje na manifestação do 1.º de Maio em Lisboa, para lutar pelos direitos dos trabalhadores.

"Vermos tanta gente acaba por incentivar à mudança, significa que as pessoas estão conscientes, estão despertas e estão prontas para continuar a luta por um país melhor", afirmou Margarida Agostinho, de 23 anos, estudante de mestrado em migração.

Em declarações à agência Lusa, a jovem considerou que "faz todo o sentido" a mobilização da sociedade mesmo em tempos de pandemia, manifestando preocupação quanto às dificuldades em encontrar trabalho.