O Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura (MTA) anunciou hoje que a partir do terceiro trimestre de 2021 vai lançar um processo de discussão em todo o país para criar o primeiro sindicato do setor.

Em comunicado, o MTA indica que fez questão de escolher o 1º de Maio para anunciar o arranque do processo, com reuniões e plenários em diversos pontos do país, com o objetivo de criar um sindicato "que una arquitectos e arquitectos paisagistas, desenhadores e maquetistas, estagiários e demais trabalhadores do setor".

"Ao longo do último ano de pandemia e de agravamento das nossas condições laborais, compreendemos melhor a fragilidade em que nos encontramos, mas também a importância de ter um espaço que é nosso, onde as dificuldades das vidas de cada um se convertem em projeto coletivo para que, juntos, possamos transformar a nossa realidade", sustenta o movimento.