Actualidade

O líder Sporting manteve hoje os seis pontos de avanço sobre o FC Porto, segundo classificado, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Nacional, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada.

Feddal (83 minutos) e Jovane Cabral (90+2), de grande penalidade, marcaram os golos do Sporting, que passou a somar 76 pontos, mais seis do que o FC Porto e 10 do que o Benfica.

O Nacional, que terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, após a expulsão de Alhassan (67 minutos), mantém-se no 18.º e último lugar, com 24 pontos.