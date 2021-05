Actualidade

O despiste de um veículo ligeiro na Lagoa do Furadouro, Ourém, cerca das 22:00 de sábado provocou um morto e dois feridos, disse hoje à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro de Santarém (CDOS).

De acordo com a mesma fonte, as vítimas do despiste, que ocorreu na Estrada Nacional 349, foram transportadas num helicóptero do INEM de Coimbra.

Um dos feridos encontra-se em estado grave e outro tem ferimentos ligeiros, segundo o CDOS.