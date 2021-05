Covid-19

O Brasil registou nas últimas 24 horas 66.964 casos de infeção com o novo coronavírus e 2.656 mortes relacionadas com a covid-19, segundo dados oficiais divulgados no sábado.

Desde o primeiro contágio em 26 de fevereiro de 2020 e a primeira morte em 12 de março, ambos em São Paulo, o país contabiliza atualmente 14.725.975 casos confirmados e 406.437 óbitos.

No seu mais recente boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde indicou que entre sexta-feira e sábado, se registou uma ligeira redução do número de mortes diárias (-2,35%), e de infetados (-2,00%), em comparação com as anteriores 24 horas.