Actualidade

O sonho de estudar no estrangeiro levou a jovem angolana Maria Pongue ao Brasil, mas foi a sua chegada à presidência de uma incubadora das Nações Unidas que lhe deu ânimo para continuar no país, cujo racismo a marcou.

As telenovelas brasileiras, com a presença de muitos negros no pequeno ecrã, fizeram Maria acreditar que a sua experiência em solo brasileiro se aproximaria desse cenário. Mas a realidade foi mais dura do que a ficção, e a chegada de Maria ao sul do Brasil, em 2013, foi acompanhada por um sentimento de discriminação.

"Enfrentei alguns entraves. Foi complicado, nunca antes tinha visto tantos brancos de uma só vez, principalmente como aconteceu no sul do Brasil. Achava que seria como aquilo que vemos na televisão, com pretos misturados com brancos, mas, na minha turma, eu era a única negra. Foi muito difícil", admitiu a jovem de 27 anos à agência Lusa.