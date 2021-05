Actualidade

Os quatro astronautas que deixaram no sábado a Estação Espacial Internacional (EEI), aterraram hoje ainda de noite ao largo da Florida, nos EUA, a bordo de uma cápsula da empresa SpaceX, após mais de 160 dias no espaço.

A cápsula espacial Crew Dragon, batizada "Resilience", caiu de paraquedas no Golfo do México ao largo da costa da Cidade do Panamá, Florida, pouco antes das 3:00 da manhã, hora na Costa Leste dos EUA (07:00 em Lisboa), terminando o segundo voo dos quatro astronautas para a companhia de Elon Musk.

Embarcações deslocaram-se para recuperar a cápsula e os astronautas.