Covid-19

A Alemanha registou 110 mortes e 16.290 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma incidência cumulativa que tem diminuído nas últimas semanas apontado que o país está a conseguir controlar a terceira vaga da pandemia.

O Instituto Robert Koch (RKI) de virologia informou que nas 24 horas anteriores ocorreram 16.290 novos casos de coronavírus, além de 110 mortes.

Apesar do necessário cuidado com os números reportados nos finais de semana e feriados, os dados são inferiores aos do último domingo (18.733 e 120 óbitos) e aos relatados neste sábado (18.935 positivos e 232 óbitos).