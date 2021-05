Actualidade

Habitantes da Guarda e da Covilhã mostraram-se hoje satisfeitos com a reabertura do troço da Linha da Beira Baixa entre as duas cidades, 12 anos após o encerramento, por considerarem que o transporte por comboio "tem potencial".

O troço ferroviário da Linha da Beira Baixa entre as cidades da Guarda e da Covilhã, que estava fechado desde 2009, reabriu hoje ao serviço comercial após obras de requalificação e de eletrificação.

O primeiro comboio a circular foi o regional 5681 (com categoria de Intercidades), que saiu da Covilhã às 06:08 e chegou à estação da Guarda pelas 06:54, com quatro passageiros.