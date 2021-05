Futsal/LC

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, repartiu hoje o favoritismo na final da Liga dos Campeões diante dos espanhóis do FC Barcelona, mas enalteceu o espírito de ambição para poder reconquistar o troféu.

"Perspetivo um jogo difícil, mas entendo que o Sporting tem 50% de probabilidades. É a isso que nos vamos agarrar, sabendo que temos qualidade e que estamos num momento extraordinário. A nossa equipa talvez viva o melhor momento em termos de união e espírito de equipa ao longo de 10 anos no Sporting", expressou aos jornalistas.

Em videoconferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo, Nuno Dias frisou que, "quando a inspiração não traz resultado, a transpiração vai ajudar e fazer com que as coisas resultem" a favor do Sporting, numa prova do caráter e ambição 'leoninos'.