Covid-19

O Governo anunciou hoje o envio a Cabo Verde de uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para apoiar os esforços daquele país no combate à pandemia de covid-19 e preparar uma futura missão médica portuguesa.

"O diagnóstico levado a cabo pela equipa do INEM servirá para preparar a futura missão de uma equipa médica portuguesa, com vista a reforçar a capacidade de resposta do serviço nacional de saúde de Cabo Verde, através da disponibilização de recursos humanos e técnicos", explicita um comunicado do gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, hoje enviado à agência Lusa.

A equipa do INEM, constituída por um médico e um logístico, será acompanhada por um funcionário do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e "tem como propósito identificar as necessidades das estruturas de saúde de Cabo Verde na resposta à situação pandémica, a pedido do Governo cabo-verdiano".