PRR

O PSD pediu hoje ao primeiro-ministro que divulgue a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), depois de notícias sobre "duas versões" do documento, "uma para consumo interno e outra para consumo externo".

"Esta atitude revela que o Governo esconde, para proveito próprio ou para manobras oportunistas, a verdade sobre as questões essenciais", lê-se num comunicado do grupo parlamentar do PSD.

A bancada social-democrata enviou uma pergunta e um requerimento dirigido, através do parlamento, a António Costa, nos quais pede o envio do documento à Assembleia da República, mas também questiona o primeiro-ministro por que motivo ocultou a versão final do PRR.