Covid-19

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou hoje que o Governo tem "trabalho em curso" para responder à falta de condições habitacionais de trabalhadores rurais em Odemira, distrito de Beja, considerando o problema "complexo" de resolver.

"Há um trabalho em curso no seio do Governo para responder a esse problema", afiançou o governante, no final de uma visita ao posto de vacinação de Odemira, a funcionar num pavilhão dos bombeiros voluntários.

Gomes Cravinho realçou que é preciso "distinguir aquilo que são respostas muito imediatas" relacionadas com a pandemia de covid-19, entre as quais a "requisição de habitação" para o "isolamento profilático" de trabalhadores rurais.