Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 19 novos casos de covid-19, todos em São Miguel, totalizando a região 215 ativos, segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde.

Na sequência das 1.238 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, verifica-se que no concelho da Ribeira Grande foram registados sete casos, três em Ponta Delgada, quatro na Povoação e cinco na Lagoa, tendo-se registado duas recuperações.

Estão internados 15 doentes e, destes, estão 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, com um em Unidade de Cuidados Intensivos, e um doente internado no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos, encontrando-se em vigilância ativa 993 pessoas.