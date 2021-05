Covid-19

O CDS instou hoje o Governo a "revogar, de imediato", a requisição civil do empreendimento turístico Zmar, em Odemira, para alojar pessoas em isolamento profilático devido à epidemia de covid-19, uma decisão que considerou "condenável".

Num comentário na sua conta do Facebook, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos pediu ao executivo para recuar na requisição, "substituindo-a por outra que seja proporcionada e adequada a assegurar a saúde pública", a "garantir condições dignas" às pessoas e que "se coadune com os mais elementares direitos dos portugueses", como "o respeito pela propriedade privada".

No seu texto, Rodrigues dos Santos alegou que o Governo "tinha a obrigação de saber" a situação de "centenas de trabalhadores estrangeiros a viver em condições desumanas" naquela zona do Alentejo e que deveriam ter sido acauteladas medidas e que aqueles "níveis de pobreza" deveriam "envergonhar todos" os governantes.