Actualidade

O Presidente da República disse hoje que as comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem na Madeira, constituem um incentivo ao turismo no arquipélago e indicou que vai estar região de 08 a 10 de junho.

"O programa vai ser um incentivo àquilo que é um virar de página relativamente, nomeadamente, à presença do turismo continental, nacional, aqui na Madeira, para além do turismo que virá do exterior", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, vincando que o programa das comemorações está "praticamente completado" e será divulgado nos próximos dias.

O chefe de Estado falava após um almoço com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, sede da presidência do executivo madeirense, no Funchal.