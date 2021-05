Covid-19

Mais de meia centena de alojamentos para trabalhadores rurais do concelho de Odemira já foram alvo de vistoria das autoridades, que identificaram locais sobrelotados e a necessidade de transferir pessoas, revelou hoje o presidente do município.

"Foi uma vistoria ampla e posso dizer que são mais de meia centena de lugares que foram visitados", indicou o autarca de Odemira, José Alberto Guerreiro, no final de uma reunião da 'task force' do concelho, realizada nesta vila do distrito de Beja.

Segundo o autarca, estas vistorias servem para a "verificação das condições de alojamento" dos trabalhadores rurais, devido à evolução da situação da pandemia de covid-19 no concelho, para se determinar uma possível transferência de pessoas.