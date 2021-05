Actualidade

O encontro entre Manchester United e Liverpool, da 34.ª jornada da liga inglesa de futebol, foi adiado devido ao protesto de adeptos dos 'red devils', revelou hoje o clube em que atua o português Bruno Fernandes.

"Depois de falar com a polícia, com a Premier League, com câmara de Manchester e com as equipas, o jogo contra o Liverpool foi adiado devido a questões de segurança relacionadas com os protestos de hoje", disse o United, em comunicado.

O jogo, que estava agendado para as 16:30, já tinha sido atrasado em uma hora, depois de mais de 100 adeptos dos 'red devils' terem invadido o relvado de Old Trafford em protesto contra a participação do clube na Superliga europeia.