A seleção portuguesa de andebol garantiu hoje o triunfo no Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022, ao derrotar em casa a Lituânia, por 30-25, na sexta e última jornada.

Com o apuramento já garantido, o quarto consecutivo, depois da qualificação para o Europeu anterior, para o Mundial e para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a seleção portuguesa assegurou o triunfo na 'poule', apesar de ter chegado a perder ao intervalo frente aos lituanos, por 12-11.

Portugal terminou o Grupo com 10 pontos, mais dois do que a Islândia, seis do que a Lituânia e oito do que Israel.