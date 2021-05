Actualidade

A seleção portuguesa foi hoje terceira classificada na final direta dos 4x200 metros masculinos nos Mundiais de estafetas, que se disputaram em Chorzow, na Polónia.

Frederico Curvelo, Delvis Santos, Diogo Antunes e André Prazeres percorreram o percurso em 1.24,53 minutos, um novo recorde nacional.

A prova foi vencida pelos alemães, em 1.22,43 minutos, à frente do Quénia (1.24,26), com o Equador a ser quarto (1.24,89), igualmente com recorde nacional.