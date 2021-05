Covid-19

As autoridades cabo-verdianas diagnosticaram 241 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, registando-se ainda quatro mortos, elevando para 24.368 o total de casos desde o início da pandemia, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.157 amostras desde sábado, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 20,8%.

No concelho da Praia, capital do país, foram confirmados nas últimas 24 horas mais 145 infetados (em 573 amostras, 25,3% de taxa de positividade), contando agora com 1.565 casos ativos, além de três mortos por complicações associadas à doença no mesmo período.