Actualidade

As autoridades timorenses estão a investigar a causa de uma explosão, aparentemente de origem natural, na zona de Ratahu, a sul de Viqueque, no sudeste do país, disse hoje o ministro do Petróleo e Assuntos Minerais.

"As equipas técnicas estão a investigar as causas da explosão que pode ter sido causada por uma explosão de gás natural na zona", disse à Lusa o ministro do Petróleo e Assuntos Minerais de Timor-Leste, Victor Soares.

Não há indícios de qualquer vítima associada à explosão, de acordo com as autoridades.