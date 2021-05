Actualidade

A embaixadora da União Europeia (UE) em Cabo Verde afirmou à Lusa que está para breve uma decisão, favorável, ao pedido do Governo cabo-verdiano para derrogação temporária das normas de origem, por até três anos, permitindo exportar conservas.

"Eu tenho uma indicação que tudo aponta para que haja uma decisão favorável e que esta poderá surgir muito brevemente. O que acontece é que este é um processo muito complexo, porque estamos a falar de derrogações, que são exceções a uma regra que de si mesma já concede realmente uma relação privilegiada e um benefício a Cabo Verde", começou por afirmar a embaixadora Sofia Moreira de Sousa, em entrevista à Lusa, na Praia.

A falta de uma decisão da UE ao novo pedido do Governo cabo-verdiano para derrogação temporária das normas de origem, permitindo exportar conservas para a Europa, ameaça a sobrevivência do maior exportador do arquipélago, conforme denunciaram em janeiro os sindicatos.