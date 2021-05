Actualidade

A Embaixadora da União Europeia na Praia prevê que ainda este ano entrem em vigor as alterações ao acordo de facilitação de vistos com Cabo Verde, traduzindo as "intensas relações" bilaterais e passando ainda pelo reforço da parceria especial.

Em entrevista à agência Lusa, a embaixador Sofia Moreira de Sousa assumiu que as relações entre a União Europeia (UE) e Cabo Verde "são muito intensas" e "profundas", mas "acima de tudo muito pessoais".

"São relações entre povos na Europa e povos em Cabo Verde que partilham valores, que partilham uma história, que partilham vários aspetos culturais e acima de tudo que partilham uma visão de querer trabalhar para um mundo melhor", reconheceu a diplomata.